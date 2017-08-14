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Общество

Более 11 тысяч кыргызских учащихся не пустят в Турцию

Заместитель министра образования Турции Орхан Эрдем во время визита в провинцию Бурса заявил, что Турция не пустит на свою территорию учеников сети кыргызских школ «Сапат» («Себат»), связанных с Фетхуллахом Гюленом. Об этом сообщает издание NEWS TURK.

Во время свой речи замминистра обратился к академикам из Кыргызстана, которые также присутствовали на заседании Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA).

«Скажите своим родственникам, друзьям и знакомым, чтобы они не посещали эти террористические школы. С большой долей вероятности их визы по прибытию в Турцию будут аннулированы. В Турции также не рады будут видеть и семьи тех, кто учится в этих школах», — цитирует Эрдема издание.

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В пресс-службе образовательного учреждения «Сапат» отметили, что не владеют такой информацией. «В основном наши ученики — школьники, несовершеннолетние, поэтому у них нет нужды ездить за границу до 18 лет. А студентов — малая доля. Наша организация лично не сталкивалась с такой проблемой. Прецедентов еще не было», — сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе.

Сеть образовательных учреждений «Сапат» в Кыргызстане насчитывает более 11 тысяч учащихся, около 1 тысячи преподавателей.

Напомним, летом 2016 года в Турции подняли вопрос о закрытии кыргызско-турецких лицеев, которые якобы имеют отношение к проповеднику Фетхуллаху Гюлену, проживающему в США.

О том, что учредителем «Себата» станет Министерство образования, говорил на пресс-конференции в декабре 2016 года президент КР. Тогда он сказал, что школы переименуют в «Сапат», но не закроют.
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