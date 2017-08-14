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Общество

Школьная форма в Кыргызстане остается обязательной

Школьная форма в Кыргызстане в новом 2017/2018 учебном году остается обязательной. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве образования и науки.

Отметим, что в соцсетях появилась информация об отмене единых ко всем школьникам требований.

«Официального решения об отмене формы не было. По-прежнему остается несколько вариантов. Обычно школа утверждает только один вариант, который выбирают совместно с родительским комитетом общим собранием», — пояснили в министерстве.

Постановление правительства о введении единых требований к одежде учащихся приняли 12 августа 2015 года. Школы самостоятельно выбирают цвет формы из четырех предложенных в стандартах (черный, синий, серый или бордовый) и комбинацию фасонов. Согласно требованиям, допустимо смешение не более трех цветов. Форма носит классический характер.

Она может иметь отличительные знаки школы и класса (эмблемы, значки, нашивки). В комплект может включаться галстук классической формы. Не допускается ношение спортивной, джинсовой, пляжной и домашней одежды и обуви.

Напомним, в 2014 году объявляли конкурс эскизов школьной формы. Жюри отобрало лучшие, а итоговый вариант формы выбрали сами кыргызстанцы посредством sms-голосования.
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