Самолеты АН-26 передали Кыргызстану российские военные

Два военно-транспортных самолета АН-26 передали Кыргызстану российские военные. Церемония вручения самолетов состоялась на военном аэродроме города Канта Чуйской области.

Как отметил в своем выступлении заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Фомин , кроме двух АН-26 кыргызской стороне также передано наземное оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации самолетов.

«Киргизия всегда может рассчитывать на нашу поддержку», - сказал Александр Фомин.

Напомним, решение о поставках военно-технической помощи Кыргызстану на сумму $1 миллиард было достигнуто в 2012 году во время визита президента РФ Владимира Путина в КР.