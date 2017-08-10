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Общество

Самолеты АН-26 передали Кыргызстану российские военные

Фото ИА «24.kg». Военно-транспортный самолет АН-26

Два военно-транспортных самолета АН-26 передали Кыргызстану российские военные. Церемония вручения самолетов состоялась на военном аэродроме города Канта Чуйской области.

Как отметил в своем выступлении заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Фомин , кроме двух АН-26 кыргызской стороне также передано наземное оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации самолетов.

«Киргизия всегда может рассчитывать на нашу поддержку», - сказал Александр Фомин.

Напомним,  решение о поставках военно-технической помощи Кыргызстану на сумму $1 миллиард  было достигнуто в 2012 году во время визита президента РФ Владимира Путина в КР.
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