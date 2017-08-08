Долг таджикских операторов перед ОАО «Кыргызтелеком» составляет более $1 миллиона. Об этом сегодня на коллегии Фонда по управлению государственным имуществом заявил глава ОАО Нурлан Мадаминов.
По его данным, задолженность таджикского оператора «Сатурн Онлайн» — $662 тысячи 613. «Международный третейский суд обязал таджикского оператора погасить долг, однако он не торопится исполнять решение арбитража», — сказал глава компании.
Задолженность другого таджикского оператора связи «Телеком Технолоджи» — $687 тысяч 219.
«Кыргызтелеком подал иск в международный арбитражный суд», — добавил Нурлан Мадаминов.
Глава правления попросил у ФУГИ вынести вопрос о погашении задолженности таджикскими операторами связи за услуги Интернета на рассмотрение правительства, чтобы обсудить этот вопрос с кабинетом министров Таджикистана.