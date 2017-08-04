Литовцы и эстонцы хотят дать имена безымянным вершинам Тянь-Шаня

В честь победы литовцев над Тевтонским орденом в эпоху Средневековья одному из горных пиков Тянь-Шаня может быть присвоено имя Жальгириса. Об этом на пресс-конференции сказал заместитель председателя ассоциации альпинистов КР Владимир Бирюков.

По его словам, альпинисты из Литвы и Эстонии 7-17 августа планируют совершить восхождение на безымянные вершины в Каракольском ущелье (перевал Он Тор) и ущелье Алтын Арашан, входящие в горную гряду центрального Тянь-Шаня.

Как сказал Владимир Бирюков, после восхождения, собрав все необходимые данные о вершинах, участники планируют обратиться к правительству КР с просьбой присвоить еще одной из вершин имя Акстинаса — в честь альпиниста, погибшего в 1969 году на Кавказе, третью вершину назвать в честь 1000-летия Литвы и четвертой вершине присвоить имя режиссера Альгимантиса Видугириса, который внес большой вклад в развитие кыргызского кинематографа.

Как отметили организаторы экспедиции под названием «Каракол 2017», в покорении горных вершин примут участие и отечественные альпинисты.

«В Кыргызстане имеется более 5,5 тысячи пиков, из которых официальное название имеют не более 100», — сказал Владимир Бирюков.

Как он отметил, присвоение имен горным вершинам — процедура довольно сложная.

«До сих пор не оформлен пик имени Чингиза Айтматова, пик Толомуша Океева», — сказал он.