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Общество

Отменен обвинительный приговор в отношении пострадавшего от пыток

«Обвинительный приговор в отношении пострадавшего от пыток Ю. М. Пиригама за якобы сбыт наркотических средств отменен решением судебной коллегии по уголовным делам Чуйского областного суда», — сообщил ОФ «Голос Свободы».

Уточняется, что дело направлено на новое рассмотрение в Чуйский районный суд.

Напомним, оперуполномоченных ГУБНОН Н.Р. и Е.Э., производивших задержание и допрос Пиригама, задержали 10 июля и поместили в ИВС ГКНБ КР. А 11 июля им предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 305–1 (пытка) и 305 (превышение должностных полномочий) УК КР.
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