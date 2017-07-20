Дело Текебаева. Модин так и не сказал, зачем он занимал у Маевского $500 тысяч

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова стороны исследуют материалы дела.

Председательствующий Айбек Эрнис уулу зачитывает показания российского бизнесмена Алексея Модина, которые он давал в ходе следствия.

Подсудимый Омурбек Текебаев обратил внимание судьи на противоречие в показаниях свидетеля обвинения — российского бизнесмена Алексея Модина. На следствии Модин утверждал, что деньги передавал в сумке. На суде он сказал, что передавал деньги в пакете.

В материалах дела также указывается, что Леонид Маевский обращался в суд, чтобы взыскать с Модина $500 тысяч, которые тот был должен.

В суде выяснилось, что следователь также указывал, что Алексей Модин путается в показаниях относительно намерений Леонида Маевского.

Модин ссылается на то, что прошло семь лет и некоторые моменты он помнит не очень отчетливо.

Модин также перепутал время встречи, которая якобы была 13 мая 2010 года в «Супаре». На следствии он сказал, что он, Текебаев, Чотонов, Маевский и ныне покойный Талант Маматкеримов беседовали вечером. В суде Модин указал, что встреча проходила днем.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.