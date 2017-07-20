Дело Текебаева. За десятым отводом судье последовал одиннадцатый

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты заявили одиннадцатый отвод председательствующему Айбеку Эрнису уулу.

Юристы настаивают: судья необоснованно отказывается заслушать свидетелей. Все они явились в суд, но заслушивать их показания суд отказался. По мнению адвокатов подсудимых, Айбек Эрнис уулу свел на нет принцип состязательности судебного процесса.

Судья удалился в совещательную комнату.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.