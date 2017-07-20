Дело Текебаева. Идем на рекорд: адвокаты заявляют девятый по счету отвод судье

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты заявляют девятый по счету судье Айбеку Эрнис уулу.

По словам юристов, когда Айбек Эрнис уулу находился в совещательной комнате, рассматривая очередное ходатайство защиты, к нему заходил представитель гособвинения. Однако, кто именно, адвокаты не указали.

Ходатайство об отводе защитники аргументируют также тем, что судья остановил допрос свидетелей защиты, а это является нарушением УПК, и что суд не может вести процесс объективно.

«Я вас очень уважаю. Я вас знаю и ваш профессионализм. Но на вас давят, вас заставляют вынести заведомо неправосудное и обвинительное решение», — сказала адвокат Чинара Джакупбекова, обращаясь к Айбеку Эрнису уулу.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.