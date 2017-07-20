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Общество

Дело Текебаева. Обвинение требует прекратить допрос свидетелей защиты

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова сегодня представители гособвинения потребовали прекратить допрос свидетелей защиты и перейти к исследованию материалов. 

По мнению прокуроров, все свидетели говорят одно и то же, и нет смысла тратить время на заслушивание их показаний.

Адвокаты заявили, что ходатайство прокуроров противоречит нормам УПК, и они не могут знать, что именно будут говорить свидетели.

Подсудимый Омурбек Текебаев назвал это требование безответственным и наглым. 

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции. 
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