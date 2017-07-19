Дело Текебаева. Что делали в «Супаре» подсудимый и Маевский, рассказал свидетель

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжается допрос свидетелей защиты.

Показания дают бывшие сотрудники мэрии Оша и областной администрации. Все они утверждают, что 13 мая 2010 года после полудня из Бишкека на военно-транспортном самолете Ми-8 прибыли в Ош глава МЧС Дуйшенкул Чотонов, спецпредставитель по югу Исмаил Исаков и председатель ГПС Курманакун Матенов.

Согласно показаниям свидетелей, чиновники поехали в резиденцию президента, где находились глава области Сооронбай Жээнбеков и мэр Оша Мелис Мырзакматов. Они должны были присутствовать при переговорах с организаторами митингов против временного правительства.

В суде также допросили еще двух свидетелей, знавших ныне покойного Таланта Маматкеримова.

По словам Юруслана Тешбаева, Маматкеримов сам ему говорил, что хочет пролоббировать интересы Азата Базаркулова, чтобы ввести его во внешнее управление ЗАО «Альфа Телеком» в 2010 году.

Другой свидетель — бывший замакима Ленинского района Бишкека Темир Эмилов — сказал, что действительно встречал Текебаева и Чотонова в компании с Леонидом Маевским. Они ехали в «Супару».

«Но это было в августе 2010 года, и речь тогда шла о том, как Маевский должен свести Текебаева с депутатами российской Госдумы. Выборы в парламент близились», — сказал Темир Эмилов.

И добавил, что Текебаев с Маевским не уединялись, и никаких разговоров о $1 миллионе не было.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.