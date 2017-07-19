16:19
+29
USD 69.23
EUR 79.76
RUB 1.17
Общество

Дело Текебаева. Что делали в «Супаре» подсудимый и Маевский, рассказал свидетель

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжается допрос свидетелей защиты.

Показания дают бывшие сотрудники мэрии Оша и областной администрации. Все они утверждают, что 13 мая 2010 года после полудня из Бишкека на военно-транспортном самолете Ми-8 прибыли в Ош глава МЧС Дуйшенкул Чотонов, спецпредставитель по югу Исмаил Исаков и председатель ГПС Курманакун Матенов.

Согласно показаниям свидетелей, чиновники поехали в резиденцию президента, где находились глава области Сооронбай Жээнбеков и мэр Оша Мелис Мырзакматов. Они должны были присутствовать при переговорах с организаторами митингов против временного правительства.

В суде также допросили еще двух свидетелей, знавших ныне покойного Таланта Маматкеримова.

По словам Юруслана Тешбаева, Маматкеримов сам ему говорил, что хочет пролоббировать интересы Азата Базаркулова, чтобы ввести его во внешнее управление ЗАО «Альфа Телеком» в 2010 году.

Другой свидетель — бывший замакима Ленинского района Бишкека Темир Эмилов — сказал, что действительно встречал Текебаева и Чотонова в компании с Леонидом Маевским. Они ехали в «Супару».

«Но это было в августе 2010 года, и речь тогда шла о том, как Маевский должен свести Текебаева с депутатами российской Госдумы. Выборы в парламент близились», — сказал Темир Эмилов.

И добавил, что Текебаев с Маевским не уединялись, и никаких разговоров о $1 миллионе не было.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.
Ссылка:
просмотров: 1045
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Текебаева. Угомонились. Процесс продолжается, но без сторонников подсудимых
В суде по делу о сбитых школьниках дал показания судмедэксперт
Дело Текебаева. В суде разразился скандал
Дело Текебаева. В суде дает показания бывший руководитель Пограничной службы
Дело Текебаева. Болот Шер рассказал, что никогда не слышал про $1 миллион
Дело Текебаева. Бекназаров рассказал, кто стоит за национализацией MegaCom
Дело Текебаева. В суде выясняют, на чей кабинет указал Модин при расследовании
Дело Текебаева. Показания дают Камчыбек Ташиев и Исмаил Исаков
В защиту «сталинистов» выступит коммунист Исхак Масалиев
Инициаторов переименования проспекта Чуй в Сталина оштрафовали
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Скандал. Властям Кыргызстана говорили не&nbsp;сотрудничать с&nbsp;Liglass Trading CZ Скандал. Властям Кыргызстана говорили не сотрудничать с Liglass Trading CZ
Дело Текебаева. Темир Сариев передал суду вещественные доказательства Дело Текебаева. Темир Сариев передал суду вещественные доказательства
Дело Текебаева. Роза Отунбаева заявляет о политической подоплеке расследования Дело Текебаева. Роза Отунбаева заявляет о политической подоплеке расследования
Бизнес
Покупки в&nbsp;кредит с&nbsp;БТА Банком Покупки в кредит с БТА Банком
4G LTE от&nbsp;MegaCom во&nbsp;всех областях Кыргызстана! 4G LTE от MegaCom во всех областях Кыргызстана!
Уже в&nbsp;эту субботу O!PEN AIR 2017&nbsp;&mdash; главное музыкальное событие года! Уже в эту субботу O!PEN AIR 2017 — главное музыкальное событие года!
На&nbsp;Иссык-Куле состоялся любительский турнир по&nbsp;теннису KARVEN OPEN 2017 На Иссык-Куле состоялся любительский турнир по теннису KARVEN OPEN 2017