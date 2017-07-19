Дело Текебаева. Болот Шер рассказал, что никогда не слышал про $1 миллион

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова дает показания член временного правительства и бывший министр внутренних дел Болот Шер.

Он свидетельствует о том, что он никогда не слышал ни от Текебаева, ни от Чотонова, с которыми дружит много лет, ни о Леониде Маевском, ни об Алексее Модине, ни про $1 миллион.

«Если бы они взяли эти деньги, то я узнал бы об этом в первую очередь. Тем более, у нас тогда был бы $1 миллион. Мы бы не нуждались в деньгах», — сказал Болот Шер.

Он также добавил, что ни Текебаев, ни Чотонов не отвечали за экономический сектор и не лоббировали назначения в профильные ведомства, к примеру в то же Министерство госимущества (ныне ФУГИ).

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.