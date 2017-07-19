Дело Текебаева. Бекназаров рассказал, кто стоит за национализацией MegaCom

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова сегодня свидетельские показания дает Азимбек Бекназаров.

Бывший генеральный прокурор рассказал, что под его руководством главный надзорный орган страны выступил за национализацию ЗАО «Альфа Телеком». А временное правительство во главе с Розой Отунбаевой подготовило соответствующий декрет.

За реализацию декрета отвечало Министерство государственного имущества (ныне ФУГИ).

«Никакой Текебаев, никакой Чотонов не имели отношения к MegaCom. Текебаев занимался конституцонной реформой, а Чотонов МЧС», — сказал Азимбек Беканазаров.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.