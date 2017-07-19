Дело Текебаева. В суде выясняют, на чей кабинет указал Модин при расследовании

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова дает показания бывший член временного правительства, председатель Национальной комиссии по расследованию причин июньских событий на юге страны в 2010 году Абдыганы Эркебаев.

Адвокаты спросили его, как часто он бывал в кабинете Омурбека Текебаева, когда тот входил в состав ВП КР.

«Достаточно часто. Текебаев занимал маленький кабинет. С одним окном и приемной на один стол. Никаких излишеств», — сказал Абдыганы Эркибаев.

Юристы поинтересовались, кабинет ли Текебаева показан на видеофиксации во время следственного эксперимента с Алексеем Модиным.

«Нет. Это не его кабинет. Кабинет, который показан на видео, примыкает к Овальному залу», — пояснил Абдыганы Эркибаев.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.