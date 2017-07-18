В Кыргызстане организацию «Йакын инкар» признали экстремистской

Деятельность религиозного течения «Йакын инкар» в Кыргызстане признана экстремистской, ей также запрещено проводить проповеди. Об этом сообщили в Верховном суде КР.

Уточняется, что решение принял Октябрьский райсуд столицы 15 июня по обращению Генеральной прокуратуры. Ранее муфтият запретил ей вести проповеди среди населения.

«Йакын инкар» — течение, отделившееся от религиозного движения «Таблиги Джамаат».

По информации из открытых источников, в феврале 2016 года информационные агентства сообщили о распространении в Кыргызстане нового исламского течения, последователи которого, длинноволосые бородатые люди в традиционной пакистанской одежде, не признают плоды технического прогресса и призывают мусульман жить, как во времена пророка Мухаммеда.

По данным СМИ, название данной религиозной группы происходит от арабских слов «йакын» и «инкар» и в переводе означает «отрицание всего, кроме Бога».

Члены общины ходят пешком и пользуются только тем, «что Бог послал». У них нет телефонов и телевизоров, они избегают фото- и видеосъемки и не берут в руки деньги. А кроме того, не признают никаких государственных институтов.

Новое течение появилось в Кыргызстане несколько лет назад и первоначально локализовалось на севере республики — в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Теперь же его адепты призывают новых людей в свои ряды практически по всей стране.

Больше всего их в Ак-Суйском и Тюпском районах Иссык-Кульской области, а также в городе Караколе. «Йакын инкар» быстро распространяется по республике с помощью даваата, то есть проповеди, призывающей людей обратиться к вере.