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Общество

Дело Текебаева. Адвокаты в третий раз требуют допросить Алмазбека Атамбаева

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты в третий раз требуют пригласить для дачи показаний президента Алмазбека Атамбаева. Об этом они заявили сегодня.

По словам Каната Хасанова и Искена Афиджанова, все свидетели защиты, как один, указывают, что в составе временного правительства в 2010 году курировал реальный сектор экономики именно Атамбаев. Более того, он же занимался и вопросом MegaCom.

По показаниям свидетелей, Текебаев и Чотонов никак не могли 13 мая 2010 года встречаться с Леонидом Маевским и Алексеем Модиным, так как весь день провели на совещаниях временного правительства по ситуации на юге. Тогда как эти же свидетели отмечают, что Атамбаева в тот день не видели.

«Все свидетели говорят, что на видеофиксации Модин показал кабинет Атамбаева, а не Текебаева. Думаю, что Атамбаев должен прийти в суд и разъяснить эти моменты. Мы же не просим давать его действиям правовую оценку, мы просим ответить на вопросы как гражданина и члена временного правительства», — пояснил Канат Хасанов.

Судья Айбек Эрнис уулу ходатайство о вызове Атамбаева отклонил.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.

 
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