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Общество

Дело Текебаева. Свидетель заявляет об отсутствии интереса подсудимых к MegaCom

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова допрашивают бывшего председателя ГКНБ Кенешбека Дуйшебаева.

Адвокат Канат Хасанов поинтересовался, была ли когда-нибудь в ГКНБ оперативная информация о заинтересованности подсудимых команией MegaCom.

«Нет. Более того, этим вопросом полностью занимался Алмазбек Атамбаев. Он постоянно запрашивал у нас все сведения, касающиеся сотового оператора. Фимилии Текебаева и Чотонова никогда не фигурировали даже в оперативной информации», — сказал Кенешбек Дуйшебаев.

Отвечая на вопрос юристов, на чей кабинет на видеофиксации во время следственного эксперимента указывал Алексей Модин, свидетель Дуйшебаев рассказал, что это было служебное помещение, которое занимал либо Алмазбек Атамбаев, либо Роза Отунбаева.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.
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