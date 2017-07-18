Дело Текебаева. Судья посчитал не важными подробности от экс-главы ГКНБ

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова показания дает бывший председатель ГКНБ Кенешбек Дуйшебаев.

По его словам, он хорошо помнит 13 мая 2010 года, и те события были судьбоносными для страны после апрельских трагических событий.

Адвокаты подсудимых попросили бывшего члена временного правительства рассказать об обстановке 13 мая 2010-го и восстановить хронологию дня.

«Мы все знаем, что тогда происходило. Рассказывайте по существу», — прервал свидетеля Кенешбека Дуйшебаева председательствующий судья Айбек Эрнис уулу.

«Почему вы его перебиваете? Пусть он говорит. Если бы все знали, то обвинение не утверждало бы, что наш подзашитный мог 13 мая встречаться с Маевским и Модиным в «Супаре», — парировала адвокат Чинара Джакупбекова.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.