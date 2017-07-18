Дело Текебаева. Эльмира Ибраимова рассказала, кто и за что отвечал в ВП

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова сегодня допрашивают члена временного правительства Эльмиру Ибраимову. Она является свидетелем защиты.

Эльмира Ибраимова рассказала, кто и за что отвечал в составе ВП. Она подчеркнула, что решения в ВП принимались коллегиально, но каждый курировал свою отрасль.

Эльмира Ибраимова дала суду показания о том, что за реальный сектор экономики отвечал Алмазбек Атамбаев.

«Он очень внимательно относился к своим обязанностям и никому не позволял вмешиваться», — отметила Эльмира Ибраимова.

По данным Эльмиры Ибраимовой, на заседании 13 мая 2010 года, когда решался вопрос о деньгах и ситуации на юге, Алмазбека Атамбаева не было.

Адвокаты спросили свидетеля, чей кабинет на видеофиксации со следственного эксперимента показал Алексей Модин.

«По-моему, это кабинет Атамбаева. Но это не Текебаева кабинет», — сказала Эльмира Ибраимова.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.