17:04
+30
USD 69.43
EUR 79.50
RUB 1.18
Общество

Дело Текебаева. Темир Сариев передал суду вещественные доказательства

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты попросили приобщить к материалам дела в качестве вещественного доказательства распоряжение временного правительства, датированное 13 мая 2010 года. 

Документ представил суду бывший член ВП Темир Сариев. Сегодня в суде он выступал в качестве свидетеля и давал показания.

По его словам, 13 мая 2010 года Текебаев и Чотонов присутствовали на экстренных заседаниях ВП по ситуации на юге, и Текебаев подписывался вместе с другими членами временного правительства под распоряжением о выделении $2 миллионов на стабилизацию. Копия распоряжения и протоколы заседания ВП приобщены к материалам дела. 

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции. 
Ссылка:
просмотров: 2676
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Текебаева. Свидетель заявляет об отсутствии интереса подсудимых к MegaCom
Дело Текебаева. Судья посчитал не важными подробности от экс-главы ГКНБ
Дело Текебаева. В суде свидетельствует Темир Сариев
Судья удалил зрителей с процесса по делу журналиста из-за криков
Виновник ДТП пошел пить пиво, оставив сбитых им школьников на дороге
Прокурор просит осудить журналиста на шесть лет и взять под стражу в зале суда
Родители сбитых школьников отказались от обвинений
Свидетель заявляет, что Алмамабет Шыкмаматов ни о чем не просил
Участковый строго предупредил переименовавшего проспект Чуй в Сталина
Садыр Жапаров: Показания разные, а судья не отправляет дело на доследование
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Скандал. Властям Кыргызстана говорили не&nbsp;сотрудничать с&nbsp;Liglass Trading CZ Скандал. Властям Кыргызстана говорили не сотрудничать с Liglass Trading CZ
Дело Текебаева. Роза Отунбаева заявляет о политической подоплеке расследования Дело Текебаева. Роза Отунбаева заявляет о политической подоплеке расследования
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;госдокументах стали использовать понятие &laquo;бабка&raquo; В Кыргызстане в госдокументах стали использовать понятие «бабка»
Бизнес
4G LTE от&nbsp;MegaCom во&nbsp;всех областях Кыргызстана! 4G LTE от MegaCom во всех областях Кыргызстана!
Уже в&nbsp;эту субботу O!PEN AIR 2017&nbsp;&mdash; главное музыкальное событие года! Уже в эту субботу O!PEN AIR 2017 — главное музыкальное событие года!
На&nbsp;Иссык-Куле состоялся любительский турнир по&nbsp;теннису KARVEN OPEN 2017 На Иссык-Куле состоялся любительский турнир по теннису KARVEN OPEN 2017
Как выбрать смартфон мечты? Полезные советы от&nbsp;SHOP. O. KG Как выбрать смартфон мечты? Полезные советы от SHOP. O. KG