Дело Текебаева. Темир Сариев передал суду вещественные доказательства

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты попросили приобщить к материалам дела в качестве вещественного доказательства распоряжение временного правительства, датированное 13 мая 2010 года.

Документ представил суду бывший член ВП Темир Сариев. Сегодня в суде он выступал в качестве свидетеля и давал показания.

По его словам, 13 мая 2010 года Текебаев и Чотонов присутствовали на экстренных заседаниях ВП по ситуации на юге, и Текебаев подписывался вместе с другими членами временного правительства под распоряжением о выделении $2 миллионов на стабилизацию. Копия распоряжения и протоколы заседания ВП приобщены к материалам дела.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.