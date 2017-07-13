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Общество

Дело Текебаева. Судья отказался принимать ходатайство адвокатов об отводе

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты заявили седьмой по счету отвод судье Айбеку Эрнис уулу и прокурорам. 

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По словам адвокатов, судья в очередной раз нарушил нормы УПК, передав прокурорам право на оглашение страниц томов уголовного дела. Но Айбек Эрнис уулу даже не стал удаляться в совещательную комнату, чтобы рассмотреть это ходатайство,  и отказал сразу. Тогда подсудимый Омурбек Текебаев упрекнул судью в предвзятости, необъективности и грубых нарушениях процессуальных норм.  

Судья все же удалился в совещательную комнату.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции. 
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