Дело Текебаева. Сарылбек Борубашев рассказал, о чем говорили с Маевским

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова свидетель защиты Сарылбек Борубашев рассказал о том, как на самом деле проходила встреча Текебаева с российским бизнесменом Леонидом Маевским, который обвинил их в том, что они требовали у него $1 миллион за решение вопроса по компании MegaCom.

По словам Сарылбека Борубашева, Текебаев единственный раз встречался с Маевским в августе 2010 года в Супаре. Он просил тогда Маевского помочь ему организовать встречу с представителями политического бомонда России, в частности, с членами партии «Справедливая Россия».

«Мне этот Маевский сразу не понравился, показался шулером. Никаких разговоров о деньгах, долларах, миллионах не было. Только о политике и встрече с депутатами Госдумы. Встреча была короткой, и никто никуда из-за стола не уходил, не уединялся», — сказал Сарылбек Борубашев.

Он также добавил, что появился тогда в офисе партии «Ата Мекен», откуда в компании с Текебаевым и Маевским направился в Супару, чтобы решить вопрос относительно организации работы штабов восточной части Чуйской области. «Помню, что это было в конце августа 2010 года перед началом учебного года и агитационной кампании. Предстояли выборы в Жогорку Кенеш», — пояснил Сарылбек Борубашев.

Омурбек Текебаев подтвердил, что встреча с Маевским могла касаться только организации переговоров с народными избранниками из Госдумы. «Я в квадрате сожалею, что связался с этим человеком (Маевским)», — сказал Текебаев.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.