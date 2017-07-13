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Общество

Дело Текебаева. Прокуроры требуют исключить Аиду Салянову из списка свидетелей

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова представители обвинения, в частности Жахангир Ботобаев, потребовали исключить из списка свидетелей депутата Аиду Салянову. 

По его словам, она присутствовала в зале, когда допрашивали других свидетелей. Адвокаты выступили против и потребовали документально потвердить, что Салянова находилась в зале. Юристы отметили, что Ботобоев сам недавно вступил в дело и не может знать, была Салянова на процессе или нет. В итоге суд постановил допросить бывшего генпрокурора. 

Аида Салянова так же подтвердила, что 13 мая 2010 года Омурбек Текебаев сначала участвовал в работе круглого стола с членами Венецианской комиссии, потом срочно уехал на совещание в Дом правительства, а потом вернулся на Конституционное совещание, где пробыл до 21.00. 

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции. 
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