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Общество

Дело Текебаева. Сайдулла Нышанов рассказал о мести Омурбека Абдырахманова

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжается допрос свидетелей защиты. 

Для дачи показаний приглашен депутат фракции «Ата Мекен» Сайдулла Нышанов.

Адвокаты спросили его, был ли Омурбек Текебаев на работе 21 декабря 2010 года, когда, как указывают основные свидетели обвинения — российские бизнесмены Леонид Маевский и Алексей Модин, — они приходили к нему в кабинет и требовали вернуть $1 миллион за якобы нерешенный вопрос по MegaCom. Сайдулла Нышанов подтвердил показания политика Феликса Кулова, заявив, что в этот день ни он, ни другие атамекеновцы Текебаева в кабинете не застали.

«У Текебаева 22 декабря день рождения.  А он не любит отмечать и поздравления принимать, поэтому мы решили его поздравить заранее. Но его не было на работе», — сказал Сайдулла Нышанов.

Юристы спросили, какие отношения были у Омурбека Абдырахманова и Текебаева. Свидетель отметил, что вначале они дружили, но потом разругались и сейчас вовсе не общаются. Нышанов добавил, что сын Абдырахманова работал у  Максима — сына свергнутого президента Курманбека Бакиева.

«Но даже не это главное. После того как в 2012 году в марте Абдырахманова исключили из фракции и из партии, он делал все возможное, чтобы отомстить Текебаеву», — подчеркнул Сайдулла Нышанов. 

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции. 
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