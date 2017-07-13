Дело Текебаева. Данияр Нарымбаев рассказал о его графике на 13 мая 2010 года

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжают допрос свидетелей защиты.

Показания дает экс-руководитель аппарата президента КР Данияр Нарымбаев.

По его словам, 13 мая 2010 года, в день, когда основные свидетели обвинения — российские бизнесмены Леонид Маевский и Алексей Модин встречались с Текебаевым и тот якобы требовал от них $1 миллион за решение вопроса по компании MegaCom, Текебаев до 13.30 модерировал в «Хайятте» заседание круглого стола с участием членов Венецианской комиссии. С перерывом на обед. Потом срочно уехал на экстренное совещание временного правительства по ситуации на юге, где в тот день начались беспорядки.

«Он вернулся где-то уже в 18.00 на заседание Конституционного совещания и пробыл на нем до 21.00», — сказал Данияр Нарымбаев.

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Присутствие Текебаева на экстренном совещании временного правительства утром и в обеденное время подтвердила и президент переходного периода Роза Отунбаева.

О событиях и рабочем распорядке временного правительства рассказал и руководитель аппарата ВП Эмильбек Каптагаев. Он рассказал, что 13 мая 2010-го временное правительство собиралось на экстренное совещание несколько раз, так как ситуация на юге заметно осложнилась. Он отметил, что Текебаев и Чотонов были на всех заседаниях. «Мы обсуждали назначение Исмаила Исакова спецпредставителем на юге с широкими полномочиями и изъятие $2 миллионов из ячеек АУБ на стабилизацию ситуации», — рассказал Эмильбек Каптагаев и подчеркнул, что ответственными за юг назначили в том числе Текебаева и Чотонова.

«Текебаев практически круглосуточно с 12 по 14 мая 2010 года находился в кабинете Розы Отунбаевой. Мы принимали сверхсрочные декреты для стабилизации ситуации. Текебаев только на конституционное совещание выезжал. Он же за конституционную реформу отвечал», — пояснил Эмильбек Каптагаев.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.