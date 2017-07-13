Дело Текебаева. Феликс Кулов опровергает показания свидетелей обвинения

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова показания дает экс-депутат Феликс Кулов.

По его словам, Текебаев не мог встречаться с Алексеем Модиным и Леонидом Маевским 21 декабря 2010 года, когда последние, по их словам, приходили в кабинет к Текебаеву и требовали вернуть $1 миллион за нерешенный вопрос по компании MegaCom.

«Его (Текебаева. — Прим ИА «24.kg») в этот день не было на работе. Я отвечаю за это. Мы должны были встретиться и обсудить ряд вопросов, так как наши фракции после создания коалиции остались в оппозиции. Я звонил ему по прямому телефону, посылал своих помощников, но мне было сказано, что Текебаева нет и сегодня не будет. Так что он в этот день никого у себя в кабинете принимать не мог», — сказал Феликс Кулов.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.