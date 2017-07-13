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Общество

Дело Текебаева. Роза Отунбаева подробно рассказала о 13 мая 2010 года

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжается допрос президента переходного периода Розы Отунбаевой.

По ее словам, 13 мая 2010 года в Джалал-Абаде начались беспорядки.

«Реваншисты пытались вернуть власть, дестабилизируя обстановку в стране», — сказала свидетель защиты.

«В 8.00 временное правительство собралось на экстренное совещание. Присутствовали, конечно, Текебаев и Чотонов. Текебаев вообще присутствовал на всех совещаниях. В этот же день должен был быть еще и круглый стол по вопросам изменения Конституции, а потом конституционное совещание, которое проводил Текебаев. Более того, 13 мая исполнилось 40 дней по погибшим на площади Ала-Тоо 7 апреля. Мы все участвовали в поминальных мероприятиях. Текебаев все время был рядом. Более того, он и Чотонов были назначены координаторами по югу, а Исмаил Исаков — спецпредставителем. Ситуация была очень горячая», — сказала Роза Отунбаева.

Она добавила, что Текебаев, находясь в составе временного правительства, отвечал за конституционную реформу. Экономику курировал Алмазбек Атамбаев, в частности, вопросы национализации, в том числе компании MegaCom.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.
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