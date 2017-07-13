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Общество

Ондуруш Токтонасыров собирается призвать ОТРК к объективности

Очередной одиночный пикет гражданского активиста Ондуруша Токтонасырова сегодня пройдет у здания ОТРК. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

Правозащитник изготовил из картона черный ящик, который, по его словам, символизирует общественную телерадиокорпорацию, и на пикете намерен его разорвать.

«Все знают, что в обществе ОТРК называют «черным ящиком» «Белого дома», гендиректора корпорации и других, кому он служит. А по закону он должен служить народу, обществу, стране. Например, несмотря на политическую ситуацию, в новостной программе они передают только официальную информацию. Вот суд Текебаева они либо игнорируют, либо дают односторонне», - возмущен активист.

Напомним, Ондуруш Токтонасыров на пикеты всегда выходит один.
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