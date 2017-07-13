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Общество

Дело Текебаева. Роза Отунбаева заявляет о политической подоплеке расследования

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова сегодня дадут показания экс-руководитель аппарата президента Кыргызстана Данияр Нарымбаев, экс-лидер фракции «Ар-Намыс» в ЖК Феликс Кулов и бывший президент переходного периода Роза Отунбаева.

Первой показания дает свидетель со стороны защиты Роза Отунбаева. Ее попросили в подробностях рассказать о 13 мая 2010 года, когда, по словам российских бизнесменов Леонида Маевского и Алексея Модина, они встречались с подсудимыми и последние требовали от них $1 миллион за положительное решение вопроса по компании MegaCom.

Роза Отунбаева начала с заявления о том, что рассматриваемое уголовное дело — исключительно политическое. Председательствующий Айбек Эрнис уулу попросил свидетеля отвечать по существу и не давать оценок.

Омурбек Текебаев на это парировал, что все свидетели со стороны гособвинения, начиная с Маевского и Модина, только и делали, что предполагали, путались и оценивали.

«Почему вы ее останавливаете? Все знают, что здесь политика, а не суд», — сказал Омурбек Текебаев.

Суд вынес ему предупреждение.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.
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