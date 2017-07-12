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Общество

Показания за совладелицу «Вечерки» — свою жену, написал Александр Рябушкин

В суде по делу экс-владельца ИД «Вечерний Бишкек» Александра Кима продолжается допрос свидетелей.

Для дачи показаний сегодня вызвана супруга потерпевшего Александра Рябушкина, Галина. По ее словам, она не в курсе дел и все курирует ее муж.

«Что касается взаимоотношений моего мужа и Александра Кима, я тоже ничего не могу сообщить», — сказала Галина Рябушкина.

Галина Рябушкина является соучредителем и владеет долей 50 процентов с апреля 2015 года. Такие показания она давала и в ходе следствия.

На вопрос адвоката Сергея Воронцова, на какой судебный акт ссылается свидетель, Галина Рябушкина ответить не смогла. Адвокат Тимур Султанов заявил о нарушениях процессуальных норм при допросе во время следствия и потребовал вернуть дело на доследование.

«В ваших показаниях указано, что вы были избраны генеральным директором «Рубикона» и что ваша, подчеркну, супруга стала сооучредителем. Когда, я вас спрашиваю?» — пытался уточнить Сергей Воронцов.

«Это глупость какая-то. Я не буду на ваши вопросы отвечать», — заявила Галина Рябушкина.

В суде сегодня выяснилось, что в материалах уголовного дела в протоколе допроса Галины Рябушкиной все написано от мужского лица — «я избран», «моя супруга»… Очевидно, следователи просто скопировали показания самого Александра Рябушкина, вложив его слова в уста Галины Рябушкиной.

И сам председательствующий на заседании судья Санжар Чотонов пришел к выводу, что показания Галины Рябушкиной были скопированы с показаний ее супруга. Он заявил, что соответствующие вопросы будут заданы следователям.

В ходе показаний Галины Рябушкиной в зале суда возникла перепалка. Судья потребовал прекратить препирательства и сказал, что удалит из зала. Допрос Рябушкиной был прекращен.

Основателя Издательского дома «Вечерний Бишкек», который фактически у него отобрали, Александра Кима обвиняют в злоупотреблении положением служащего коммерческой организации.
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