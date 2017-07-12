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Общество

Дело Текебаева. Гособвинение требует перейти к исследованию материалов дела

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова гособвинение заявило ходатайство.

Прокуроры требуют, не заслушивая показания оставшихся свидетелей защиты, приступить к исследованию материалов дела. Адвокаты выступают против, заявляя, что это грубое нарушение процессуальных норм. Защита намеревалась в ходе допроса свидетелей приобщить дополнительные документы.

Судья Айбек Эрнис уулу, выслушав мнение сторон, принял решение — в те дни, когда не будет свидетелей, суд перейдет к изучению материалов.

Сегодня в суде зачитали показания еще одного свидетеля обвинения — бывшего в 2010 году внешним управляющим ЗАО «Альфа Телеком» Кутманбека Эшембаева. Он дал показания, что речи о смене топ-менеджмента в компании MegaCom в тот период не было, а по существу ему и вообще ничего не известно.

Процесс продолжится завтра.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.
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