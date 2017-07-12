В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова объявлен перерыв на полчаса.

Выяснилось, что прокуроры не обеспечили явку свидетелей. На сегодня намечен допрос шести человек, включая экс-депутата Жогорку Кенеша Исмаила Исакова.

Судья Айбек Эрнис уулу вчера намеревался зачитать показания свидетелей, которые не явились в суд. Однако адвокаты подсудимых заявили ходатайство об их обязательной явке, поскольку у защиты есть вопросы. Ходатайство осталось открытым.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.