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Общество

Дело Текебаева. Свидетель отказался от своих прежних показаний, данных следствию

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова допросили очередного свидетеля защиты — помощника лидера партии «Ата Мекен» в 2010 году Калыса Боронбаева.

Он отказался от данных на следствии показаний, так как они получены в нарушение норм УПК.

«Меня вызвали. Ни о чем не спрашивали. Сунули протокол и сказали подписать. Поэтому я не подтверждаю того, что там написано», — сказал Калыс Боронбаев.

Адвокаты защиты также выступили против того, чтобы судья Айбек Эрнис уулу зачитывал показания остальных свидетелей, не явившихся в суд.

«Вы обязаны создать условия состязательности сторон, и мы должны задать вопросы свидетелям обвинения. Никаких уважительных причин их неявки нет. Пусть обвинение обеспечит явку своих свидетелей в суд», — заявил юрист Канат Хасанов.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.
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