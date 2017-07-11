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Общество

Дело Текебаева. Свидетель: Маевский искал встречи с Алмазбеком Атамбаевым

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова сегодня дает показания бывший руководитель личной охраны лидера партии «Ата Мекен» Нурбек Абдрахманов.

По его словам, Омурбек Текебаев и российский бизнесмен Леонид Маевский действительно встречались в «Супаре», но не в мае 2010-го, а в августе. Свел их ныне покойный Талант Маматкеримов.

«Маевский обещал Текебаеву, что познакомит его с влиятельными российскими политиками, в частности из руководства партии «Справедливая Россия». В сентябре мы должны были лететь в Москву. Однако мы никогда не были в офисе Леонида Маевского», — сказал Нурбек Абдрахманов.

Он добавил, что ему известно об этом наверняка, потому что он все время находился рядом с Текебаевым, охраняя его.

Его слова подтверждает и секретарь Маевского Наталья Самсонкина. В ее показаниях следствию, зачитанных в суде ранее, говорится, что среди делегатов из КР, посещавших офис Маевского в период с июля по сентябрь 2010 года, она не видела обвиняемых Текебаева и Чотонова.

Нурбек Абдрахманов также опровергает слова другого свидетеля — Омурбека Абдырахманова.

«Омурбек Абдырахманов действительно заходил в кабинет к шефу в декабре 2010 года, но там не было Маевского. Это были другие русские», — сказал Нурбек Абдрахманов.

Глава личной охраны Текебаева также рассказал, что тогда же в «Супаре» слышал, как Леонид Маевский просил Таланта Маматкеримова организовать ему встречу с Алмазбеком Атамбаевым.

Чотонова и Текебаева обвиняют в коррупции.
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