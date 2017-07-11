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Общество

Обжаловали пожизненный срок кыргызстанцу, насиловавшему дочерей

Адвокаты обжаловали приговор к пожизненному заключению, вынесенный Кеминским районным судом кыргызстанцу, который несколько лет насиловал двух дочерей.

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Напомним, 30 декабря 2016 года следственный отдел ОВД Кеминского района предъявил обвинение мужчине, 1978 года рождения, который с 2013 по 2016 год насиловал собственных дочерей — 2005 и 2009 годов рождения.

По информации психолога Центра по работе с детьми, старшая девочка подтвердила факты неоднократного сексуального насилия со стороны отца и то, что это было известно бабушке и дедушке. Дедушка умер еще в 2013 году, следовательно, она подвергалась сексуальному насилию более трех лет.

Кеминский суд вынес приговор 7 июня 2017-го.
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