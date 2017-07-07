«Агент 024»: В селе Кой-Таш Чуйской области две недели нет питьевой воды

В селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области вот уже две недели нет питьевой воды. Об этом ИА «24.kg» сообщили местные жители.

«Перебои с питьевой водой здесь происходят каждый год. В этом году стало еще хуже. Как справляться с такой бедой людям этим летом в 35-градусную жару? За водой приходится ездить в столицу или к родственникам за несколько километров, возить в 5-литровых бутылках. Помыться, постирать тоже невозможно», — негодуют жители.

«В селе есть поликлиника, детский сад, школа — и все без питьевой воды. Какая санитария может там поддерживаться?! Госсанэпиднадзор должен приехать и проверить садик. И закрыть объект, если в нем не соблюдают нормы», — отметили сельчане.

«В местную администрацию мы обращались, но безрезультатно. Там сказали, что люди поливают огороды питьевой водой, поэтому ее не хватает. И якобы есть график подачи. Но никакого графика нет, воду нам не дают сутками. Очень просим компетентные органы обратить внимание на нашу проблему и помочь в ее решении, а также проверить работу сотрудников Таш-Мойнокского айыл окмоту», — просят граждане.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.