Кадырбек Досонов (Дженго), обвиняемый в убийстве полковника милиции, оправдан

Кадырбек Досонов по кличке Дженго, обвиняемый в убийстве полковника милиции Толкунбека Шоноева, накануне полностью оправдан. Такое решение вынес Кара-Суйский районный суд.

Судебные разбирательства длились два года. В Оше в июне 2015 года начался суд. Согласно официальной информации МВД, Досонов является лидером ОПГ.

Ранее Верховный суд распространил пресс-релиз: «Он обвиняется в том, что имеет отношение к смерти начальника управления МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям и городу Ошу, полковника милиции Толкунбека Шоноева. Следствие предъявило ему статьи 231 (организация преступного сообщества (преступной организации), 30 (соучастие в преступлении), 241 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 97 (убийство), 340 (убийство сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего) УК КР».

Затем уголовное дело в отношении Дженго вернули на доследование.

Полковник милиции Толкунбек Шоноев был убит 11 января 2013 года. Преступник ожидал его у дома. Служебный автомобиль Шоноева расстреляли, когда он въезжал во двор. Толкунбек Шоноев служил начальником отдела по борьбе с бандитизмом, заказными убийствами и вымогательствами ГУБОПиК МВД КР.