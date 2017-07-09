Таласская область. От чего у туристов захватывает дух

Изучив достопримечательности северных областей Кыргызстана, ИА «24.kg» отправляется на юг. По дороге Бишкек — Ош придется преодолеть несколько перевалов, чтобы очутиться в красивейших долинах. Мы держим путь в самую маленькую область республики — Таласскую.

Попасть в нее можно через соседний Казахстан или через перевал Тоо-Ашуу.

Кумбез Манаса

Талас называют землей Манаса. Считается, что именно здесь родился и погребен легендарный герой. Согласно одной из легенд, кумбез построен сыном Манаса Семетеем, который перенес тело убитого отца в Ахырташ. По другой, более распространенной истории, гробницу возвела его жена Каныкей. Чтобы отвлечь врагов, на гробнице написали имя богатой женщины.

Фото ИА «24.kg»

Судя по данным археологических исследований, место захоронения не раз подвергалось нашествию «черных копателей». Отсюда возникает еще одна версия. Тело Манаса захоронили в горах, а здание построили для разграбления.

На территории комплекса находятся сако-усуньские курганные погребения, катакомбные памятники Кенкольского могильника. Здесь же можно осмотреть каменные изваяния, так называемые балбалы, а также один из тринадцати камней с орхоно-енисейской (рунической) надписью.

Кенкольский могильник

Группа курганов датируется I–V веками. Могильник оставлен местными кочевыми племенами. Там обнаружены захоронения в подземных сводчатых камерах и в прямоугольных ямах, в деревянных гробах или на деревянном ложе.

Примечательно, что расовый тип погребенных европеоидный с примесью монголоидных черт. В могильниках найдены глиняная и деревянная посуда, стрелы с железными и костяными наконечниками, луки с обкладками из кости, зеркала, деревянные столики, одежда из шелка, глиняные курильницы.

Музей Чингиза Айтматова

Еще один известнейший кыргызстанец родом из Таласской области. В поселке Шекер находится Музей народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова. Он расположен в старом доме, где прошли его детство и юность.

В музее выставлены более тысячи экспонатов, оригиналы некоторых рукописей и статей, любимые книги, а также многочисленные фотографии.

Заповедник «Беш-Таш»

Национальный парк образован в 1996 году. Здесь встречаются такие редкие виды животных, как горностай, каменная куропатка, косуля, куница, горный баран, туркестанская рысь, снежный барс, беркут, кумай, балобан.

Любители рыбалки могут смело отправляться на одноименную речку, где водится радужная форель. В парке также есть уникальное по своей красоте высокогорное озеро. Заповедник «Беш-Таш» поражает своей красотой и природным богатством.

Кировское водохранилище

Кировское водохранилище расположено в ущелье Чон-Капка. Его основное предназначение — орошение сельскохозяйственных земель Таласской долины и Казахстана. Однако многие отдыхающие используют его как место для отдыха и рыбалки.

Кировский государственный заказник и охотничье хозяйство специализируются на диких птицах и зайцах.

Древние городища

Западнее Таласа когда-то располагался крупнейший населенный пункт Средневековья, достигший своего наибольшего расцвета в XI–XII веках. Напоминанием о нем служит сегодня городище Ак-Тюбе.

Еще одна интересная стоянка верхнего палеолита (от 40 до 12 тысяч лет назад) находится в урочище Ничке-Сай. Там найдены орудия быта древнего человека. Многие курганы еще не обследованы.

В урочище Айыртым-Ой сохранились рунические знаки. Большое количество петроглифов находится в Кюркюре-Суу, у слияния рек Куганды и Майдантал.

Пихта Семенова

Хотите увидеть удивительную пихту Семенова? В верховьях ущелья Афлатун раскинулся государственный заказник, охраняющий ее.

Пихта Семенова растет только в Кыргызстане, ни в одном другом месте земного шара ее не встретить. Это дерево удивительно красивое, имеет густую, пышную, вечно зеленую хвою.

Многие ученые, изучающие это растение, высказывают мнение, что до ледникового периода здесь существовали громадные лесные массивы из пихты, бывшие тогда единым целым с алтайскими хвойными лесами. Сейчас на Алтае произрастает пихта сибирская, а оставшаяся в горах Тянь-Шаня сформировалась в самостоятельный вид, приобрела многие признаки, отличающие ее от сибирской родственницы.