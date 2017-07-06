Дело Текебаева. Свидетельствуют о заинтересованности подсудимого взять миллион

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова председательствующий Айбек Эрнис уулу зачитал свидетельские показания супруги бывшего члена Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Омурбека Абдырахманова.

Быйыл Айдакеновой нет в Кыргызстане. Прокуроры предоставили суду справку Пограничной службы страны, подтверждающую это.

Из показаний Быйыл Айдакеновой, данных ею во время расследования, следует, что в конце 2010 года к ней в офис пришел сын судьи межрайонного суда, некто Канат. Канат сказал, что делом MegaCom заинтересованы российские бизнесмены и через своего представителя Раушан Рыкунову предлагают взятку в размере $1 миллиона за продвижение сделки по сотовой компании.

Имена и фамилии россиян Канат, по словам Айдакеновой, не назвал. Но сказал, что это предложение о деньгах было принято всеми заинтересованными лицами, включая Текебаева. От миллиона, как отметила Айдакенова, отказался только ее супруг Омурбек Абдырахманов, возглавлявший тогда временную депутатскую комиссию по национализации ЗАО «Альфа Телеком».

В суде объявлен перерыв. Слушания продолжатся после обеда.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.