Дело Текебаева. В суде начался допрос свидетелей со стороны защиты

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова начался допрос свидетелей защиты.

Первым сегодня для дачи показаний в суд вызван бывший депутат ЖК Жоомарт Сапарбаев. После 7 апреля и до октября 2010 года он был личным помощником Омурбека Текебаева.

По словам Жоомарта Сапарбаева, его шеф никак не мог встречаться с Леонидом Маевским и Алексеем Модиным 13 мая 2010 года, поскольку весь этот день был занят подготовкой к конституционному совещанию.

По свидетельству Жоомарта Сапарбаева, Омурбек Текебаев (как член временного правительства) 13 мая 2010-го также участвовал в экстренном заседании временного правительства (в те дни на юге страны проходили массовые митинги).

Свидетель защиты отметил, что хорошо запомнил распорядок 13 мая, потому что в стране было неспокойно и даже напряженно. «Как такое забудешь», — отметил Сапарбаев.

Свидетель также сообщил суду, что 21 декабря 2010 года Текебаева не было на рабочем месте.

Ранее главный свидетель со стороны гособвинения Леонид Маевский заявил суду, что 21 декабря приезжал к подсудимому требовать возврата $1 миллиона.

Свидетель защиты Сапарбаев опровергает эти показания. Он отметил, что запомнил этот день, так как на следующий день было заседание парламентской фракции «Ата Мекен» и день рождения ее лидера.

«Я могу однозначно заявить, что ни Маевского, ни Модина я никогда в приемной Текебаева не видел. Узнал об их существовании, когда они стали звездами Интернета. Зимой то есть», — сказал Жоомарт Сапарбаев.

Юристы спросили свидетеля об отношениях свидетеля обвинения и бывшего соратника подсудимых — Омурбека Абдырахманова — с обвиняемыми. Сапарбаев сказал, что Абдырахманов испортил отношения со всеми социалистами, а к Текебаеву и Чотонову и вовсе враждебно был настроен.

Адвокаты также попросили уточнить, принадлежит ли действительно кабинет, на который Алексей Модин указал как на текебаевский (следствие зафиксировало это на видео во время следственного эксперимента), Текебаеву.

Жоомарт Сапарбаев сказал: «Это не наш кабинет».

«Нет. Однозначно. Это не наш кабинет. Кабинет, который был показан в видеоролике, мне напоминает кабинет Алмазбека Атамбаева, в котором он сидел в 2010 году, но не наш это кабинет», — сказал Жоомарт Сапарбаев.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.