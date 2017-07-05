Дело Текебаева. В суде зачитывают показания вдовы Таланта Маматкеримова

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова судья Айбек Эрнис уулу, отклонив ходатайства защиты, приступил к оглашению показаний вдовы Таланта Маматкеримова.

Талант Маматкеримов - фигурант этого уголовного дела. По версии следствия, он являлся посредником при передаче $1 миллиона от Леонида Маевского Текебаеву и Чотонову. Однако он скончался.

Как следует из показаний Жылдызкан Ташматовой, данных ею во время следствия, Талант Маматкеримов знал Чотонова и Текебаева. С последним ее супруг летал в 2010 году в Москву по вопросу компании MegaCom.

Жылдызкан Ташматова сообщила следователям, что про $1 миллион Текебаеву и Чотонову от российских бизнесменов за продвижение сделки по MegaCom она узнала только из СМИ.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.