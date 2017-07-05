Дело Текебаева. Адвокаты заявляют о сговоре судьи и прокуроров

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты подсудимых заявили третий по счету отвод председательствующему судье Айбеку Эрнису уулу.

По мнению представителей защиты, прокурор Жахонгир Ботобаев перед тем, как судья удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение по ходатайству юристов, показывал ему телефон свой и потом вышел за ним с аппаратом в руках.

«Мы не доверяем вам. И мы за вами с телефоном не бегаем. Значит, есть какой-то сговор», — сказал адвокат Канат Хасанов.

О предвзятости судьи заявил и подсудимый Текебаев.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.