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Общество

Дело Текебаева. Адвокаты подсудимых требуют обеспечить явку свидетелей

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова гособвинение не может обеспечить явку свидетелей, в частности вдовы Таланта Маматкеримова, бывшего сотрудника ФУГИ Суеркула Бакирова и бывшего помощника Текебаева Нурбека Абдырахманова.

Показания свидетелей, данные ими во время следствия, судья Айбек Эрнис уулу предлагает зачитать. Сами свидетели не против (свое отсутствие они объясняют болезнью). Однако адвокаты подсудимых выступили против. Они заявляют, что к свидетелям есть вопросы, и поэтому они должны прийти и ответить на них. Тем более, что они находятся в стране и вполне способны явиться на процесс. Судья оставил ходатайство открытым.

В ходе заседания были зачитаны только показания секретаря Леонида Маевского — Натальи Самсонкиной. Она подтвердила, что видела представителей кыргызской делегации летом 2010 года в офисе у Маевского в Москве. Но среди них не было ни Текебаева, ни Чотонова.

Она также подтвердила, что присутствовала при передаче $700 тысяч курьеру из Кыргызстана. Самсонкина также отметила, что при ней отсчитывал наличными $300 тысяч ее шеф Маевский, чтобы, по его словам, передать их некоему человеку в Бишкеке.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.

Сейчас в суде объявлен перерыв.
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