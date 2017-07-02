Афиша на неделю: 3—7 июля

7 июня — 7 июля. Выставка белдемчи

Белдемчи — женская одежда, которую носят поверх платья ниже пояса. Имеет широкий подол, верхняя часть заужена, состоит из двух клиньев. Края украшаются орнаментом, кисточками. Представлено 44 уникальных белдемчи из разных регионов, музеев, из частных коллекций, даже белдемчи XIX века.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

1—23 июля. Японская выставка «Современный дизайн»

Выставка ознакомит кыргызстанцев с предметами повседневности разных эпох (послевоенной и современной), которые отражают стиль жизни японцев. Представлены 100 экспонатов — мебель, посуда, одежда, бытовая техника, панели марок автомобилей и многое другое. Все работы выполнены из традиционных материалов с использованием уникальных прикладных техник и новейших технологий Страны Восходящего солнца.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

3 июля. Интеллектуальная игра PubQuiz

Команда до восьми человек, 8 раундов по 10 вопросов в каждом, победители получают приз. Чтобы участвовать, нужна предварительная регистрация. Но вы можете прийти в качестве зрителя.

Greenwich Pub, 19.00.

4 июля. Мастер-класс по кангоо



Kangoo Jumps (в переводе с англ. «прыжки кенгуру») — это новая невероятная высокоинтенсивная интервальная фитнес-программа. Уникальность кангоо заключается в том, что занятие проводится в специальных ботинках — джамперах. За одно занятие можно сжечь от 800 до 1000 ккал.

Здание автомойки «Атмосфера» (6-й мкр), 19.00.

5 июля. Презентация курса «HTML-верстка на английском языке»

Хочешь провести лето весело и с пользой для будущего? Тебе от 13 лет и выше? Тогда приходи на презентацию курса. Регистрация обязательна (0553200693).

Улица Табышалиева, 11, 18.00.

6 июля. Мастер-класс «Управление энергией, карьерой и жизнью»

Как реализовать свои мечты? Как повысить качество жизни? Как оценить свои способности? Что мне мешает быть счастливым? Как достичь высокой эффективности в жизни и на работе? Как управлять своей энергией? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете на мастер-классе., который проведет консультант по управлению и бизнес-коуч с 20-летним опытом Денис Олейников. Регистрация обязательна (0777266109).

6 июля. Кинопремьеры

«Эксперимент «Офис» (ужасы, боевик, триллер). 80 сотрудников международной корпорации заблокированы в многоэтажном офисном здании. По внутренней связи компании неизвестный голос призывает их участвовать в смертельной игре на выживание. Они должны будут выполнить ряд изощренных заданий, первое из которых — убить коллег, вызывающих наибольшее раздражение.

«Человек-паук: Возвращение домой» (фантастика, боевик, приключения). После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-кто.

7 июля. Семинар «Образование в Чехии»



Вы узнаете, как получить бесплатное образование в Чехии, как получить дипломы двух стран, как происходит процедура подачи документов, какие специальности востребованы в Чехии и другое. Регистрация обязательна (0550775928).

Улица Исанова, 42/1, 15.00.

7 июля. Мистический вечер Ивана Купала

В программе песни, хороводы, плетение венков, гадания, игры, купание, конечно же, музыка под открытым небом, знакомства и общение. Дресс-код. Регистрация и подробности по телефону 0550173308.

7 июля. Семинар «Проращивание съедобных семян для здоровья (1 часть)»

О целебных свойствах проростков знали еще в древности. Пророщенные семена некоторых растений (пшеница, рожь, кунжут и др.) использовались в народной медицине для профилактики и лечения множества заболеваний.

Кафе «Экодемия», 18.30.

7 июля. Простые истории для людей, о людях, и во имя человечности людей

На встречу придет Светлана Куликова, преподаватель журналистики и писатель из США, чтобы поделиться с нами своим творчеством. Ее рассказы основаны на личном опыте, наблюдениях и встречах с людьми в разных обстоятельствах и ситуациях. Светлана только что закончила исторический роман «Про Якуба: Долгая дорога домой» о депортированных во время Второй мировой войны в Центральную Азию чеченцах. Регистрация по ссылке.

Ololohaus, 18.30.

7 июля. Открытое занятие с детьми по капоэйро

Пройдет небольшая разминка. Дети узнают базовые движения капоэйра, споют на португальском языке песню капоэйра и сыграют на традиционных бразильских инструментах. Все желающие могут прийти встать в круг и посмотреть, а также и поучаствовать в роде хлопаньем в ладоши.

Сквер возле Государственного национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова, 16.00–17.30.