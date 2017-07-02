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Общество

Сообщение о бомбе в культурном центре «Рух Ордо» оказалось ложным

Сообщение о заложенной в культурном центре «Рух Ордо» (город Чолпон-Ата, Иссык-Кульская область) оказалось ложным. Об этом сообщили в УВД региона.

Анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве поступил в дежурную часть милиции рано утром.

Центр был оцеплен сотрудниками милиции, всех людей вывели за пределы комплекса, на месте работали саперы, но бомбы и других подозрительных предметов они не нашли.

Сейчас милиция ищет позвонившего.

Сегодня в Чолпон-Ате должен был пройти Всемирный курултай тюркских народов. Мероприятие планировали провести в культурном центре «Рух Ордо». Однако курултай фактически был сорван из-за сообщения о бомбе. Его участники разъехались. Форум будет проведен позже в Казахстане.
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