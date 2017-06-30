Октябрьский суд удовлетворил еще один иск Генпрокуратуры к Zanoza и Нарыну Айыпу

Суд Октябрьского района Бишкека полностью удовлетворил еще один иск Генеральной прокуратуры о защите чести и достоинства президента — к Zanoza и журналисту Нарыну Айыпу. Об этом ИА «24.kg» сообщил ответчик Нарын Айып.

На заседании рассмотрена претензия к публикации за 20 октября 2015 года, где он писал о благотворительной деятельности Алмазбека Атамбаева. Речь шла, в частности, о 50 миллионах рублей Фонда Союза писателей КР. Публикация, по мнению Генпрокуратуры, наносит урон чести и достоинству Алмазбека Атамбаева и порочит его.

Суд счел претензии истца обоснованными и постановил удовлетворить требование в полном размере, то есть взыскать с журналиста и сайта по 3 миллиона сомов.