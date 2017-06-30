Суд удовлетворил иск генпрокурора к сайту Zanoza и к Чолпон Джакуповой

Сегодня судья Октябрьского районного суда Кымбат Архарова удовлетворила иск генерального прокурора к сайту Zanoza и Чолпон Джакуповой. Отметим, судья удалилась в совещательную комнату в 15.25, а решение огласила в 15.47.

Генеральная прокуратура подала иск о защите чести и достоинства президента Кыргызстана. По заявлению ГП КР проходят четыре ответчика: журналист Нарын Айып, главный редактор Zanoza Дина Маслова, само издание и глава Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова. Поводом послужила информация от 30 марта с круглого стола, организованного институтом омбудсмена в поддержку свободы слова, на котором Чолпон Джакупова критически высказалась в адрес президента.