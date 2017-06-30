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Общество

В суде по делу Zanoza.kg просят доказательств изнасилованного закона

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжается один из пяти судебных процессов против издания Zanoza.kg и его журналистов. Соответчиком в этом деле проходит экс-депутат парламента Чолпон Джакупова.

Сегодня представитель Генпрокуратуры попросил представить доказательства изнасилованности закона и медицинское освидетельствование «маниакальных наклонностей».

Исковые претензии касаются новости о круглом столе «Право на мирные собрания и свободу слова», который прошел в Бишкеке 30 марта. На меропритяии выступала и глава Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.

«Если мы не всколыхнемся, то вся страна развалится. Нельзя так обращаться с законом и насиловать его», — сказала в своем выступлении известный юрист. В Генпрокуратуре считают, что эти слова нанесли урон чести и достоинству президента страны.

«Имеется ли судебное решение или доказательства того, что президент изнасиловал граждан или что были изнасилованы законы? Имеется ли медицинское заключение о маниакальных наклонностях президента?» — спросил прокурор.

Представитель Чолпон Джакуповой ответил, что это была метафора.

Сейчас стороны перешли к прениям.
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