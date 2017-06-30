Лингвист по делу Джакуповой не ответила, чем руководствовалась при исследовании

Сегодня в ходе очередного рассмотрения в Октябрьском райсуде иска против главы Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой специалист по лингвистической экспертизе Государственного центра судебных экспертиз (ГЦСЭ) при Министерстве юстиции Жейдегуль Семенова не смогла пояснить, каким нормативно-правовым актом она руководствовалась при исследовании материала и вынесении заключения.

Она заявила суду, что является не экспертом, вынесшим лингвистическое заключение, а специалистом, исследовавшим материал.

Адвокаты ходатайствовали о том, чтобы Генпрокуратура представила документы, на основании которых Жейдегуль Семенова провела исследование и вынесла заключение.

Судья Кымбат Архарова удовлетворила это ходатайство, но отказала в удовлетворении другого - о вызове директора Госцентра в суд.

Генпрокуратура подала иск о защите чести и достоинства президента. По заявлению ГП КР проходят четыре ответчика — журналист Нарын Айып, главный редактор издания Zanoza.kg Дина Маслова, само издание и экс-депутат парламента Чолпон Джакупова.

Поводом послужила информация от 30 марта с круглого стола, организованного институтом омбудсмена в поддержку свободы слова, на котором Чолпон Джакупова выступала.