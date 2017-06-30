CPJ: Кыргызстан должен снять все обвинения с «ПроМедиа» и Нарына Идинова

Кыргызстан должен снять все обвинения с независимой медиа-организации «ПроМедиа» и ее соучредителя Нарына Идинова. Об этом заявил Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists).

Pайонный суд Бишкека 29 июня провел три отдельных слушания в отношении «ПроМедиа» (Zanoza.kg) и Нарына Идинова (Нарын Айып).

«Назначение трех отдельных слушаний в отношении одного информационного издания на один и тот же день представляет собой травлю. Преследование «ПроМедиа», Zanoza и Нарына Идинова должно быть немедленно прекращено, — заявила координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Нина Огнянова. — Мы призываем власти Кыргызстана отказаться от обвинений, снять аресты с имущества и запрет на выезд из страны в отношении Идинова. Журналисты в Кыргызстане должны быть допущены к работе, не опасаясь карательных мер».